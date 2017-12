Capodanno: Passeggiata Amici di Como aperta tutta notte

Se, come abbiamo scritto ieri, la diga foranea di Como rimarrà chiusa durante i fuochi di Capodanno, al contrario il lungolago, nel tratto che riguarda la passeggiata "ex amici di Como", rimarrà aperto tutto notte. Come informa il comune di Como, dato che lo spettacolo pirotecnico musicale di Capodanno sarà visibile lungo tutto il primo bacino e considerato quanto emerso dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica - lo stesso che ha decretato la chiusura a mezzanotte della diga "Libeskind" - il Comune e la Navigazione hanno concordato di tenere aperta la passeggiata "ex Amici di Como" nella notte fra il 31 dicembre e il 1°gennaio 2018.