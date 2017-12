A Capodanno Libeskind chiude a mezzanotte

In base a quanto discusso al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Como, in occasione dei fuochi d'artificio previsti alla festa di Capodanno con l'attrezzatura per la diffusione della musica installata sulla diga foranea, dalle ore 12 dal 31 dicembre 2017 alle ore 2 del 1° gennaio 2018 la diga foranea resterà chiusa all'accesso pedonale con l'eccezione degli addetti ai lavori.

Quello in arrivo domenica sarà anche il primo Capodanno in città, dopo alcuni lustri ininterrotti di balli, in cui non si terrà la tradizionale festa con Dj al tempio Voltiano. La mezzanotte verrà quindi festeggiata con fuochi pirotecnici esplosi da una piattaforma galleggiante, accompagnati da musica diffusa, quella che rende appunto off limits per un paio d'ore la diga foranea, nello straordinario palcoscenico naturale offerto dal primo bacino del Lago di Como.