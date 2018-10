A Cantù serata antifascista ed antirazzista

"Ancora una volta - afferma il Comitato Cantù Antifascita - l'Amministrazione di Cantù ha deciso di concedere uno spazio pubblico ai neofascisti di Forza Nuova per una tre giorni di "formazione politica". Da anni il nostro Comitato si batte contro questo scempio della Demnocrazia, ed a maggior ragione quest'anno, dopo l'intitolazione del "Campo Solare" ai Partigiani canturini troviamo inaccettabile la scelta del Sindaco e della sua giunta".

"A questo proposito - prosegue lo scritto - invitiamo tutta la cittadinanza democratica che si riconosce nei valori della Costituzione nata dalla Resistenza alla serata antifascista ed antirazzista organizzata da Comitato Cantù Antifascista in collaborazione con Comitato Lombardo Antifascista il 23 settembre. Nel corso dell'iniziativa, si terrà la chiusura ufficiale della prima campagna 'per la messa fuori legge di tutte le organizzazioni neofasciste e neonaziste' con conferenza stampa. Di seguito dibattito politico su neofascismo, antifascismo razzismo ed immigrazione.

Relatori

- Saverio Ferrari - Memoria Antifascista Milano

- Paolo Berizzi - Giornalista De "La Repubblica"

- Ettore Onano - Segretario Generale Fiom-Cgil Como

- Alice Rossi - Coordinatrice Uds Como

- Anna Francescato - Portavoce Como Senza Frontiere