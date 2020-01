25mila euro a Cantù contro lo spaccio, Molteni (Lega): "Merito del Governo Salvini"

È una realtà di fatto che purtroppo nelle scuole, anche a partire da quelle che ospitano i ragazzi più giovani, lo spaccio di droga sia un'attività illecita sempre più frquente. Molti i fatti di cronaca che riportano episodi di compravendita di droghe anche davanti a scuole elementari, in tutta Italia. Grande soddisfazione quindi per il leghista Molteni per i 25mila euro in arrivo nella sua città, Cantù, da parte del Ministero dell'Interno. Questi soldi saranno utilizzati per prevenire e contrastare pusher e spacciatori fuori dalle scuole per la sicurezza dei nostri ragazzi e studenti. «Chiaramente, dichiara Molteni, per compiere questi controlli e monitoraggi c'è bisogno di assumere agenti di polizia locale a tempo determinato, pagare straordinari, acquistare mezzi e attrezzature, promuovere campagne informative e iniziative volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio».

Il deputato leghista tiene a sottolineare come questi soldi derivino ancora da decisioni e iniziative del precedente Governo, ovvero grazie al Fondo sulla sicurezza urbana del Decreto sicurezza 1. I partiti che sono al Governo adesso sarebbero, per il canturese, più proprnsi alla liberalizzazione e legalizzazione delle droghe leggere. Ma per lui e la Lega non esiste differenza e ribadisce «... siamo orgogliosi e fieri di contrastare e difendere i nostri figli da ogni tipo di droga, senza se e senza mai!».