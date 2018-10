La candidatura dei Musei comunali all'ICOM è stata ufficialmente accettata

L'ICOM - International Council of Museum è un'organizzazione senza fini di lucro associata all'UNESCO attiva dal 1946 che riunisce i musei e i professionisti museali a livello mondiale con all'attivo oltre 30.000 aderenti distribuiti nei cinque continenti. Ha come scopo la conservazione e la comunicazione del valore del patrimonio culturale e naturale mondiale.

L'adesione all'Icom permetterà di dare un maggior respiro a livello nazionale e internazionale ai Musei civici, in termini di possibilità di scambi, di ampliamento della loro fruizione, di aggiornamento rispetto alle ultime istanze in ambito museale, legate a uno scenario culturale in costante mutamento. In aggiunta, faciliterà le collaborazioni attraverso i Coordinamenti regionali e le Commissioni tematiche nazionali, il confronto con gli altri professionisti italiani per conoscere le buone pratiche e le esperienze di successo, per aggiornarsi e per elaborare proposte a livello territoriale e nazionale.

«L'adesione a un'associazione di rilievo come l'Icom - commenta l'assessore alla Cultura e al Marketing territoriale Simona Rossotti - rappresenta una possibilità ulteriore di comunicare e valorizzare dei tesori recentemente portati alla luce sul nostro territorio, oltre ad aprire ai nostri musei una grande opportunità di respiro internazionale».