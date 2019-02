Primarie Pd, ecco i 10 candidati comaschi a sostegno di Maurizio Martina

Sono stati presentati i 10 candidati comaschi all'assemblea nazionale del Partito Democratico della lista #fiancoafianco del Collegio n. 9 a sostegno del candidato alla segretaria Nazionale Maurizio Martina.

La presentazione sabato 23 febbraio 2019 nella sede del Pd di via Regina Teodolinda.

Per il Collegio 9 i candidati sono: Angelo Clemente Orsenigo, Franca Enrica Anzani, Cesare Soldarelli, Alberta Chiesa.

Per il Collegio 8 i candidati sono: Maria Rita Livio, Luigi Monza, Patrizia Lissi, Pietro Maggioni, Barbara Cereghetti, Massimo Verdino

I candidati comaschi: ecco chi sono

ANGELO ORSENIGO CLEMENTE

Risiede a Figino Serenza Dottore Commercialista è stato Consigliere Comunale e Sindaco del Comune di Figino Serenza attualmente è Consigliere Regionale del PD in Regione Lombardia

ANZANI FRANCA ENRICA

Risiede ad Albavilla Artigiana è stata Consigliere Comunale del Comune di Albavilla attualmente ricopre la carica di Presidente Regionale dell’Unione Artistico Tradizionale di CNA Lombardia Rappresenta la CNA al tavolo dell’imprenditoria Femminile in Camera di Commercio e in Assemblea del Lago di Como Gal, Presidente Associazione Artigiani di Pace componente del CDA di Enfapi Como come rappresentante della Comunità Montana Triangolo Lariano rappresentante della Provincia di Como nel CDA della Fondazione Castellini

CESARE SOLDARELLI

Risiede a Gravedona ed Uniti Responsabile Affari Generali Ospedale “Moriggia-Pelascini” di Gravedona ed Uniti Dal 1993 al 2006 Consigliere Comunale Comune di Gravedona (CO) Dal 1995 al 1997 Consigliere Provinciale di Como Dal 1999 al 2006 Consigliere Comunità Montana Alto Lario Occidentale Dal 2011 ad oggi Vicesindaco del Comune di Gravedona ed Uniti

CHIESA ALBERTA

Risiede a Erba insegnante in pensione è stata consigliere comunale del Comune Erba dal 2007 al 2012, attualmente è docente all’Università Terza Età di Erba, studiosa di storia locale e scrive saggi sui Quaderni Erbesi, tiene conferenze su storia locale e letteratura collabora da anni con la scuola media per lezioni di storia del territorio

MARIA RITA LIVIO

Risiede a Olgiate Comasco Insegnante di lettere in pensione si è laureata con il massimo dei voti all’Università Cattolica di Milano È mamma di tre figli Già Presidente della Provincia di Como e in precedenza è stata consigliera Provinciale eletta nel collegio dell’Olgiatese È stata per due mandati Sindaco del Comune di Olgiate Comasco dove attualmente riveste il ruolo di assessore all’Urbanistica

MONZA LUIGI

Risiede a Mozzate Direttore Coop Sociale È stato per 11 anni amministratore del Comune di Mozzate Attualmente è sindaco del Comune di Mozzate al secondo mandato

LISSI PATRIZIA

Risiede a Como Infermiera presso l'Azienda ospedaliera S.Anna Consigliera comunale a Como dal 2012 al 2017 di maggioranza Consigliera comunale a Como dal giugno 2017 ad oggi di minoranza

MAGGIONI PIETRO

Risiede a Cermenate ex dirigente industriale attualmente è consulente aziendale Segretario del Circolo PD di Cermenate

CEREGHETTI BARBARA

Risiede a Como Cuoca presso Scuola Materna G.Bakhita Suore Canossiane Monteolimpino Segretaria del Circolo Frontiera Nord di Como Membro dell'Assemblea Regionale del PD

VERDINO MASSIMO

Risiede a Rovello Porro Insegnante sposato dal 2016 è stato assessore alle politiche sociali e consigliere comunale PD al Comune Cologno Monzese dal 2004 al 2015 attualmente iscritto circolo PD di Turate - Rovello Porro