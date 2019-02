Crisi Campione, Currò (M5S): "Emendamento nel Decreto Concretezza per salvare il Comune"

Sulla crisi di Campione d'Italia scende in campo nuovamente il Movimento 5Stelle con Giovanni Currò, portavoce e parlamentare M5S alla Camere dei deputati. Lo fa all'indomani della protesta dei cittadini dell'enclave che hanno buttato simbolicamente nella spazzatura la tessera elettorale per sollecitare un intervento del Governo per la nomina del commissario che possa risollevare le sorti del Casinò, chiuso dal luglio scorso dopo il fallimento. Il 25 febbraio previsto un presidio di protesta, il 26 e 27 due giorni di sciopero.

"In questi giorni, assieme al collega Niccolò Invidia - scrive Currò sulla sua pagina Facebook- stiamo depositando nel Decreto Concretezza l'emendamento per la ripartenza di Campione; emendamento che avevamo già presentato nel Decreto Semplificazioni, e che propone di modificare la pianta organica dei lavoratori comunali di Campione d'Italia. Una pianta organica che a nostro avviso deve essere congrua rispetto ai servizi erogati, precisando ovviamente che non sarà pari a quella precedente.

Con riferimento ai servizi comunali - prosegue Currò- malgrado il buon lavoro svolto con i colleghi della Lega, chiediamo a Matteo Salvini, Ministro competente per materia, di provvedere il prima possibile ad un nuovo stanziamento, sbloccando i fondi necessari per la sopravvivenza del Comune.

Rispetto alla riapertura del Casinò, abbiamo già ribadito in precedenza, che la nomina del commissario straordinario spetta al Ministero dell’interno, e visto il ritardo, abbiamo depositato un quesito volto a dare una risposta ai cittadini campionesi. Ovviamente non ci aspettiamo che il Ministro Salvini motivi tale ritardo con l’appello in corso, in quanto il giudizio prescinde da volontà politiche. I giudici non possono e sono responsabili rispetto al governo del territorio, lo siamo noi e non dobbiamo sottrarci mai alle nostre responsabilità. Occorre agire al più presto - conclude Currò- Per i campionesi non c'è più tempo!"