Broletto di Como, ritorno al futuro

Sistemati gli "affari" di piazza Gobetti, con un nuovo infopoint e un nuovo ristorante, gaurda caso il propietario dei locali è lo stesso, ora resta da capire cosa ne sarà del Broletto, dove la situazione sta tornando fuori controllo. Spente le luci dell'ufficio turistico inaugurato solo pochi anni fa dalla giunta Lucini, il portico è diventato non solo il deposito delle sedie per gli eventi ma anche un rifugio o se preferite un'area picnic per ripararsi in estate dal sole o dalla pioggia. Un'area storica di Como è insomma tornata alla mercé dell'occasione che fa l'uomo turista o della sfortuna che lo fa sbandato. Ora vedremo come e quando l'ormai ex infopoint del Broletto verrà trasformato in un ufficio di propaganda delle tipicità del territorio e se intorno ad esso potrà tornare a sorridere tutta l'area. L'esempio di Cernobbio, che ha fatto del suo ufficio turistico anche un bellissimo bar, potrebbe essere il miglior esempio da seguire. Poter degustare in loco alcuni prodotti lariano non sarebbe una brutta idea.