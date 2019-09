Berlusconi e Galliani allo stadio Sinigaglia di Como

Como Monza, giocata ieri allo stadio Sinigaglia e vinta per zero a uno dalla squadra ospite, rete di Nicola Mosti allo scadere, era una delle delle sfide più attese fra quelle in programma nella terza giornata del campionato di Serie C nel girone A. In tribuna è balzata ovviamente all'occhio dei presenti la presenza dei vertici della squadra monzese guidata da Christian Brocchi, ovvero Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Tra il pubblico anche Sergio Gaddi, fedelissimo di Forza Italia e accanito sostenitore del Cavaliere, che ne ha approfittato per un nuovo selfie. Nelle foto sotto due momenti, quello di ieri e uno di molti anni prima. Scoprite voi le differenze. Ma soprattutto, con il suo consueto sarcasmo, Gaddi ne ha approfittatto per pubblicare sulla sua pagina Facebook un commento, a corredo dello scatto, sull'attuale giunta. In particolare sul sindaco Mario Landiscina ed Elena Negretti, già presi di mira molte volte.