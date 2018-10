Battello Patria, una sola offerta per la sua gestione

Pubblicato lo scorso 13 settembre dalla Provincia di Como, il bando per il Patria ha avuto una sola offerta entro il termine di oggi. Alcune indiscrezioni indicano nella Navigazione il principale indiziato a diventare il nuovo l'armatore, o per meglio dire a tornare eventualmente ad esserlo visto che in passato era nelle sue disponibilità. L'apertura dell'unica busta pervenuta avverrà mercoledì 24 ottobre. Dopo i fasti dell'evento Dolce & Gabbana, la celebre imbarcazione attualmente affidata al Villa Saporiti torna quindi a far parlare di sé. ù

Vediamo in sintesi i punti, molto stretti per un privato, sui quali si fonda la concessione dello storico battello ormeggiato a Villa Olmo:

- gestione e sfruttamento economico del piroscafo in conformità all’utilizzo consentito dalla licenza di navigazione e dal certificato di classe (crociere, noli e utilizzo in forma statica, con esclusione dell’effettuazione di corse di pubblico servizio riservate alla Navigazione dei Laghi);

- assunzione della qualità di armatore ai sensi dell’art. 265 del Codice della navigazione ed assunzione delle responsabilità poste in capo all’armatore ed al gestore dal Codice della navigazione e dal Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione interna approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n.631;

- assunzione degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria ricorrenti o necessarie per il mantenimento in classe ed in piena efficienza del piroscafo;

- realizzazione dell’arredo fisso e mobile interno ed esterno a completamento del progetto di ristrutturazione avviato dalla Provincia;

pagamento di un canone di concessione il cui importo viene fissato, tenuto conto dei gravosi impegni economici gravanti sul concessionario, in € 25.000 annui.

L'aggiud