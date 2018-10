Il Patria torna a volare

Questa mattima in Provincia a Como si è provveduto all’apertura delle buste amministrativa e tecnica dell’unica offerta pervenuta per l’affidamento in concessione e gestione dello storico Piroscafo Patria. Il candidato è una società di nuova costituzione, The Lake of Como Steamship Company SNC, i cui soci sono Giorgio Porta ed Enrico Guggiari, imprenditori, piloti, rispettivamente presidente e vice presidente dell'Aero Club Como. Porta, tra l'altro, è uno dei due storici gestori del Lido di Villa Olmo, mentre Guggiari è propietario dell'Hotel Barchetta di Como. Ora, data la complessità del progetto e l’ingente impegno economico previsto, la proposta sarà vagliata da una commissione tecnica (presumibilmente, per questioni di tempo, dopo le elezioni del 31 ottobre). La busta con l’offerta economica verrà aperta dopo la valutazione del progetto gestionale-tecnico. Il progetto, questo è già trapelato, prevede il completamento dell’arredo, le manutenzioni necessarie per il pieno ripristino dell’efficienza dell’imbarcazione e l’utilizzo sia per l’attività croceristica sia quello del Patria per eventi culturali e ricreativi in forma statica. Ma dire che il Patria potrebbe tornare presto a "volare", visti i nomi dei piloti imprenditori coinvolti, non è certo un azzardo.