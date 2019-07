Paratie di Como, pronto il bando per il lungolago: fine lavori nel 2022

E' finalmente pronto il bando per il lungolago di Como: il progetto esecutivo per le paratie, come reso noto da Regione Lombardia, e' stato verificato in forma conclusiva lo scorso 29 giugno e martedì 2 luglio e' partita la richiesta di pubblicazione.

"Ora ci vorra' qualche giorno per tutte pubblicazioni ufficiali e, trattandosi di una gara a livello europeo, - ha spiegato l'assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Programmazione negoziata Massimo Sertori - va considerato che i tempi sono quelli previsti dai regolamenti comunitari".

Il costo dell'opera

L'attivita' di verifica, come spiega il Pirellone, ha evidenziato diverse carenze a livello impiantistico sul progetto originariamente definito dal Comune, utilizzato come base di lavoro per il nuovo. Cio' ha comportato la necessita' di una rivisitazione totale del progetto degli impianti, con alcuni aggiustamenti tecnici, che hanno comportato un leggero incremento dei costi, che si e' aggiunto a quelli dovuti per la riprogettazione della parte strutturale della vasca "A" e all'adeguamento sismico della vasca "B" gia' realizzata, oltre agli accorgimenti cantieristici e logistici studiati per garantire l'impatto meno invasivo possibile del cantiere rispetto alla vivibilita' e fruibilita' dell'area del Lungolago durante le fasi di cantiere.

A fronte di cio', il costo complessivo dell'opera e' pari a 16.176.032 milioni di euro e l'importo a base d'asta e' di 12.999.369 milioni di euro.

Fasi e tempi del cantiere

I tempi di esecuzione saranno suddivisi in due fasi: nei primi 21 mesi verranno realizzata la nuova vasca A e la cabina elettrica, mentre nei 10 mesi successivi e' previsto l'adeguamento sismico della vasca B gia' esistente. Il termine dei lavori e' stimato nell'aprile 2022.

"Sara' ridotto al minimo l'impatto del cantiere del lungolago - ha sottolineato l'assessore Sertori - durante il quale il flusso viabilistico restera' immutato, mentre quello pedonale sara' messo in assoluta sicurezza, e non verra' ridotta l'attivita' della navigazione".

"Stiamo lavorando sodo per mantenere gli impegni assunti e restituire ai Comaschi e ai turisti una passeggiata piu' bella e fruibile - ha concluso Sertori -. Si tratta di un'opera fondamentale per i Comaschi, perche', oltre all'aspetto estetico, il progetto risolvera' il problema delle esondazioni del lago nella citta' di Como e delle reti di drenaggio urbano in condizioni meteo critiche e di lago alto".