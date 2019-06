Arrivato l'esito del bando multimisura in ambito culturale del Comune di Como

Sono finalemnte terminati i lavori della commissione di Palazzo Cernezzi per la valutazione dei progetti in ambito culturale presentati da enti e associazioni in risposta alle misure 2 e 3 del bando multimisura. L'importo complessivo di 238.064,00 euro, di cui 90.000,00 derivanti dall'imposta di soggiorno, finanziano 21 progetti tra le 32 domande pervenute entro i termini.



«L'ampia partecipazione di soggetti attivi in ambito culturale - commenta l'assessore alla Cultura Carola Gentilini - insieme alla qualità dei progetti presentati e finanziati consentono di esprimere soddisfazione per l'esito di questo bando pensato con nuovi criteri di selezione. E' infatti il primo che ha cercato di mettere a sistema le capacità di creare partecipazione e coinvolgimento, la sostenibilità degli eventi legata anche all'individuazione di diverse forme di finanziamento e autofinanziamento, la proposta di diversi linguaggi artistici e culturali e l'attrattività per diverse fasce di pubblico».



L'offerta di iniziative culturali sostenute a Como comprende arte, musica, cinema, design, letteratura, poesia. Di seguito l'elenco dei progetti selezionati e finanziati con le cifre riportate



Ass Lago di Como film festival - Lake Como Film Festival - VII edizione - euro 17.513,00

Ass per il Museo della Seta di Como - Il maestro è nell'anima. Lorenzo Riva e cinquant'anni di alta moda - euro 14.502,00

Ass. Manifestazioni librarie - Fiera del libro di Como 2019 - euro 13.956,00

Ass. Sguardi Il cinema italiano - XIV Festival a Como - euro 12.588,00

La Provincia di Como editoriale spa - Spettacolo "Leonardo" di Vittorio Sgarbi - euro 4.883,00

Ordine degli architetti Como - Fisionomie lariane - Percorsi di conoscenza nel territorio - euro 9.195,00

Casa della Poesia - Festival Europa in versi. La poesia e l'altro. IX edizione 40/100 - 5.473,00

Gruppo da Camera Caronte - Como in ogni senso. Festival multidisciplinare 40/100 10.945,00

Centro di musica contemporanea - Como in concerto - euro 10.945,00



Arte&Arte - Pop up - Miniartextil 2019 81/100 25000,00

Fondazione Alessandro Volta - Festival della Luce Lake Como 2019 - Chiaro di luna 55/100 10185,00

Casa della Musica - Festival A due voci - Terezin 17/10 54/100 7500,00

Ass. culturale Parolario - Parolario 2019 - La curiosità - 16.358,00

Wonderlake Como - Lake Como Design Fair - Edizione II - 13.086,00

Made in Maarc - Mostra Terragni Ilya Golosov. Como Novocomum - Mosca Club Zuev. Avanguardie a confronto - euro 11.852,00

Ass. Culturale Art Company - Streetscape 8 - euro 5.802,00

Art&CulturEvents - L'arte per i giovani, i giovani per il mondo: l'arte e la cultura come occasioni di coesione sociale - euro 8.703,00

Associazione I Burattini - Alla corte di Tavà. Festival Città di Como di burattini e marionette 45/100 -euro 3.959,00

Eleutheria - Premio letterario Città di Como VI edizione - euro 10.001,00

Fondazione Ratti - Campo umano. Arte pubblica oggi - euro 13.273,00

Ass. Melos (Christian Leotta) - Ciclo integrale delle sonate per pianoforte di Franz Schubert -12.345,00