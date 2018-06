Bandiera tricolore a brandelli sul lungolago di Como, sostituita e pagata da Rapinese: "Una vergogna"

Nuova provocazione del consigliere comunale di Como Alessandro Rapinese: la vista della bandiera tricolore strappata e rovinata da mesi proprio non gli andava giù e così ha deciso di sostituirla con una nuova pagata dalla sua lista.

Martedì 12 giugno 2018 la bandiera è stata sostituita con una nuova su iniziativa del suo gruppo consiliare che "ha ritenuto assurdo che il Comune lasci un simbolo della Repubblica in queste condizioni, sbrindellato da mesi nel luogo più turistico della città", queste le parole di Rapinese.

70 euro, spiega il consigliere comunale, il costo di un Tricolore nuovo completo di installazione: "Equivale a un quarto d'ora di tassa di soggiorno, niente rispetto alle tasse versate dai contribuenti - afferma- una cifra risibile, ma che danno di immagine è per la città?".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E non è l'unica bandiera in quello stato: "Quella al Monumento ai Caduti è nelle stesse condizioni ma non posso sostituirla perchè non ho l'accesso, altrimenti mi arrampicherei", conclude.