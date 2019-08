Lomazzo primo Comune ad avere l'assessore alla Gentilezza: è Annamaria Conoscitore

In occasione della prossima Giornata nazionale dei giochi della gentilezza del 22 settembre, promossa da Cor et amor insieme al Movimento Mezzopieno, e che alla quarta edizione e coinvolge migliaia di bambini e ragazzi di tutta Italia, le associazioni promotrici hanno lanciato l'invito a tutti i Sindaci italiani di istituire l'Assessore alla gentilezza, in allegato la lettera.

Sono già diversi i comuni che stanno aderendo: Lomazzo è il primo comune in provincia di Como e ha assegnato all'assessora all'istruzione Annamaria Conoscitore la delega alla Gentilezza.

Dal 2017 la Giornata nazionale dei giochi della gentilezza affronta ogni anno una differente conoscenza riguardante la gentilezza: la pace, la gratitudine e per il 2019 il tema sarà la buona educazione e si svolgerà domenica 22 settembre, ma i giochi potranno essere organizzati, per una più ampia partecipazione possibile tra venerdì 20 e lunedì 23 settembre 2019. L’edizione del 2019 ha ricevuto il Patrocinio di Legambiente (con cui si è instaurata una collaborazione in occasione di Puliamo il mondo che si svolgerà nello stesso periodo), del CONI e di numerosi Comuni Italiani. Ai Sindaci, anche l'invito ad istituire l'Assessorato alla gentilezza, assegnando ad assessori o consiglieri una delega alla gentilezza, un incarico a costo zero, ma dal grande valore simbolico. Ad oggi sono diversi sindaci italiani che hanno scelto di nominare un delegato alla gentilezza: i Comuni di Sestriere, Moncalieri, Rivarolo Canavese e di Salerano, in provincia di Torino, Omegna in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Igliano in provincia di Cuneo e San Giovanni A Piro, Battipaglia e Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, Lomazzo in provincia di Como e Orsogna in provincia di Chieti.

L'Associazione culturale Cor et Amor

L’Associazione culturale Cor et Amor, si occupa di favorire il benessere e una crescita serena di bambini e ragazzi. Per questo promuove la conoscenza e la pratica della gentilezza nella quotidianità. Il gioco (I Giochi della Gentilezza) è il canale comunicativo privilegiato. Opera localmente in Canavese (To), attraverso progetti, volti a favorire un cambiamento positivo del modo di pensare delle Comunità Locali. In tutta Italia, invece, opera tramite il web, gestendo Giocopedia della gentilezza (il libero manuale online su I Giochi della Gentilezza) , oltre a coordinare la comunicazione della Giornata nazionale dei giochi della gentilezza.