Ai domiciliari il commercialista revisore dei conti di Acsm: il PD chiede al sindaco la sua revoca

Anche il commercialista comasco Paolo Lanzara, attuale revisore dei conti di Acsm Agam nominato dal sindaco di Como, è stato coinvolto nella maxi inchiesta della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di 34 persone nella mattina dell'8 ottobre 2019. Per Lanzara è scattato il provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari. Il suo coinvolgimento nell'inchiesta su presunti reati tributari e fiscali ha immediatamente attirato l'attenzione anche degli ambienti politici cittadini. Il Partito Democratico a Palazzo Cernezzi ha diramato una nota stampa per chiedere che Lanzara venga rimosso o si dimetta dal ruolo di revisore dei conti di Acsm.

"Cosa intende fare il sindaco di Como Mario Landriscina dopo la vicenda emersa in queste ore a Como, con l’arresto di 34 persone, tra cui un commercialista di nomina comunale dentro Acsm-Agam spa? - chiedono i consiglieri comunali Gabriele Guarisco, Stefano Fanetti e Patrizia Lissi in un'interrogazione depositata in Comune -. Tra i destinatari delle misure cautelari dell’autorità giudiziaria è indicato anche il dottor Paolo Lanzara che, con decreto sindacale 11 aprile 2019, Landriscina ha proceduto a ‘designare quale sindaco effettivo di Acsm-Agam spa in rappresentanza del Comune di Como’, come spetta secondo il vigente patto parasociale della partecipata comunale – scrivono i dem nell’interrogazione –. E d’altra parte, lo Statuto comunale interviene in merito alla competenza del sindaco sulla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni”.

Per questo, Guarisco, Fanetti e Lissi chiedono nell’interrogazione “se, appurate le notizie riportate in premessa e senza pregiudizio per la verifica di responsabilità penali che compete all’autorità giudiziaria, non ritiene inopportuna la permanenza del dottor Paolo Lanzara quale membro effettivo del Collegio sindacale di Acsm-Agam spa, e se, conseguentemente, intende assumere o ha assunto iniziative finalizzate alle dimissioni del commercialista o alla revoca dell’incarico”.