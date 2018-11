Restituire alla città l’area dell’ex Ospedale Sant'Anna

I responsabili dell’Azienda sanitaria e di Infrastrutture Lombarde avrebbero deciso di porre in vendita per lotti l’area dell’ex Ospedale di Camerlata. Voci che preoccupano i vertici di ArticoloUno – MDP, Possibile, Sinistra Italiana, Socialisti in Movimento.

"Chiediamo - scrivono in un comunicato congiunto - che il Comune di Como e l’Amministrazione Provinciale si attivino per bloccare l’orientamento di Astt e Infrastrutture lombarde e per verificare quali cambiamenti siano intervenuti rispetto ai programmi originari e all’impegno per la realizzazione della “cittadella della salute. È inaccettabile che il destino di una delle aree strategiche della città venga sottratta alle valutazioni dell’Amministrazione e dei cittadini a cui appartiene e affidato a soggetti (l’Azienda sanitaria e una tecnostruttura di una Regione sempre più lontana da Como e inaffidabile nel mantenimento degli impegni assunti con il territorio) guidati da logiche diverse da quella dell’interesse generale.

"L’area dell’ex Ospedale - si legge ancora - per la sua collocazione e per i collegamenti esistenti, per il suo valore, per il suo significato affettivo – non può essere trattata come una lottizzazione qualsiasi. Su di essa, occorrerebbe pensare a un progetto complessivo al servizio delle esigenze e delle potenzialità della città. La “bella addormentata”, anche per i ritardi accumulati in passato, sta perdendo posizioni rispetto all’area metropolitana in cui è inserita e vive una crisi di prospettiva che si traduce, tra l’altro, nella rilevante migrazione di giovani qualificati verso Milano e verso altre realtà. Ripensare il Sant’Anna in un’ottica globale può essere una delle risposte alla crisi e una dimostrazione che, dopo anni di latitanza e di ripiegamenti, le istituzioni locali hanno la volontà di riprendere in mano il discorso sul futuro di Como".