Consiglio comunale, Tufano passa al gruppo di Fratelli d'Italia

Nella prima seduta di consiglio comunakle dell'era covid Antonio Tufano, ex membro del gruppo di Forza Italia (passato poi al gruppo misto) ha annunciato il suo passaggio a Fratelli d'Italia. La rappresentanza del partito di Giorgia Meloni a Palazzo Cernezzi sale così di nuomero e arriva a quota 6.

Tufano ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto ad entrare in Fratelli d'Italia. Oltre a riconoscersi negli ideali della destra rappresentata da FdI, il consigliere comunale ha affermato di avere valutato bene e apprezzato la condotta politica del partito della Meloni durante l'emergenza Covid-19. Tufano ha poi sottolineato il suo apprezzamento e la sua stima per il leader di FdI a tutti i livelli, da quello nazionale (Giorgia Meloni e il parlamentare Alessio Butti) a quello locale (il segretario provinciale Stefano Molinari)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.