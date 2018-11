Angela Corengia, da presidente del Rotary a nuovo assessore di Como

Il nuovo assessore del Comune di Como che sostituisce Amelia Locatelli, è nientemeno che il presidente del Rotary di Como, Angela Corengia. L'ufficiostampa di Palazzo Cernezzi ha diffuso nel pomeriggio del 26 novembre 2018 la comunicazione ufficiale dell'avvenuta nomina da parte del sindaco Mario Landriscina:

Il Sindaco ha nominato la Signora Rag. Angela Corengia nuovo Assessore con deleghe alle Politiche Educative, Politiche Giovanili, Asili nido, Formazione, Assemblee di zona e Partecipazione.

Contestualmente la delega per i Rapporti con il Consiglio Comunale viene affidata all’Assessore Adriano Caldara.

La scelta si è sviluppata nel rispetto dei prerequisiti pubblicamente annunciati in quanto a non appartenenza a Partiti Politici né a liste impegnate nell’ultima campagna elettorale, estrazione laica e civica, valore riconosciuto dell’opera che la signora Angela Corengia da anni svolge in ambito cittadino .

Inoltre una conoscenza personale di lunga data tra il Sindaco e il nuovo Assessore ha consentito e sviluppato nel tempo elementi ritenuti indispensabili per un rapporto fiduciario quali l’apprezzamento e la stima reciproci derivanti da comuni esperienze nell’ambito delle quali è sempre emersa grande correttezza dei comportamenti e particolare concretezza nei risultati.

Il Sindaco è particolarmente soddisfatto della scelta operata nell’esclusivo interesse della città e certo del buon esito dell’importante impegno che il nuovo Assessore assume con grande determinazione e motivazione nella consapevolezza della complessità dell’attuale situazione, ma anche con totale convinzione che verrà perseguito lealmente il raggiungimento degli obiettivi di mandato.