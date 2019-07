Alessandra Locatelli nominata Ministro della Famiglia

Alessandra Locatelli è il nuovo Ministro della Famiglia: il nuovo incarico per il vicesindaco del comune di Como e parlamentare della Lega è stato annunciato mercoledì 10 luglio 2019 dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come riportato dall'Ansa: "Oggi ci sono due nuovi ministri. Siamo d'accordo con il presidente della Repubblica: alle 18 giureranno al Quirinale avremo il ministro Lorenzo Fontana che andrà agli Affari Europei e Alessandra Locatelli, attualmente alla Camera dei Deputati, che avrà le deleghe per Famiglia".

L'annuncio di Conte al suo arrivo a Montecitorio per la relazione annuale dell'Inps: "Si tratta di uno spostamento con l'acquisizione di un nuovo ministro nella compagine governativa di cui completiamo l'assetto e potremo così proseguire l'attività di governo".