Verde Pubblico, attacco del Pd all’assessore Galli: "Dove sono gli alberi da piantare a Monte Olimpino?"

Pd di Como all'attacco sul verde pubblico: nel mirino gli alberi promessi dalla Giunta Lucini per via Bellinzona a Monte Olimpino e bloccati, secondo la segretaria del circolo PD di Como Nord Barbara Cereghetti, dall'assessore competente Marco Galli.

" Il 6 giugno 2016 -scrive il PD in una nota ufficiale -la Giunta Lucini approvava la ‘Manutenzione arborea per la stagione 2016/17’ che prevedeva la messa a dimora di 67 nuovi alberi nei filari cittadini a Monte Olimpino, Prestino, Camerlata e Como centro. Il provvedimento prevedeva di intervenire nella sostituzione di piante malate, a fine ciclo vita o mancanti perché morte anni prima. La delibera diceva anche che entro fine 2017 doveva essere completato il piano delle nuove piantumazioni con 434 nuovi alberi messi a dimora in 5 anni".

“Siamo a novembre 2018: dove sono gli alberi che dovevano essere piantati a Monteolimpino? – si chiede Barbara Cereghetti – L’assessore all’Ambiente Galli ha fatto un incontro, l’altra sera, a Monte Olimpino, e alla domanda se venissero ripiantumati gli alberi mancanti lungo la via Bellinzona, nel tratto centrale, davanti a molti esercizi commerciali, ha risposto, testualmente, che durante un sopralluogo nel quartiere quattro residenti gli hanno detto di non farlo perché a loro non piacciono gli alberi lì”, racconta esterrefatta.

“Ma possibile che sia così facile che quattro persone blocchino un intervento già approvato, deliberato e finanziato da tempo? E soprattutto chiesto dagli altri cittadini del quartiere, non quelli che conosce l’assessore – prosegue Cereghetti –. Mi sembra un’ulteriore prova dell'incapacità di questa Giunta di amministrare la nostra città: se un assessore è tenuto in scacco da quattro residenti siamo proprio a posto!”.

La speranza, concludono dal Pd, è che “dopo le contestazioni e le richieste di ripiantumazione, gli alberi destinati a Monte Olimpino escano dal cilindro, visto che in zona si vocifera che quelle piante siano già state dirottate e piantate in altre zone...”