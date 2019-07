Vicesindaco di Como, Caldara al posto di Locatelli

Adriano Caldara, assessore al Bilancio del Comune di Como, è stato nominato vicesindaco. Il primo cittadino Mario Landriscina ha firmato la nomina nella giornata del 12 luglio 2019. Caldara prende così il posto di Alessandra Locatelli (Lega) dopo che è stata nominata ministro della Famiglia e delle Disabilità nel Governo giallo-verde guidato da Giuseppe Conte.

Il primo pensiero dopo la nomina a vicesindaco di Caldara è stato proprio per la Locatelli: "Mi congratulo con lei, sono sicuro che sia la persona giusta per quel ministero". Poi Caldara si è detto "soddisfatto e onorato per questo incarico arrivato dopo due anni in cui credo di avere lavorato molto bene insieme a tutti i colleghi di giunta".

Landriscina non ha ancora dichiarato il nome di chi, invece, prenderà le deleghe lasciate da Locatelli nell'esecutivo di Palazzo Cernezzi, vale a dire Politiche sociali, Decoro sociale e Famiglia.