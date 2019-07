Ada Mantovani: " Mi si è aperto il cuore"

Ieri abbiamo raccontato il successo di una battaglia senza bandiere ottenuto grazie al cuore di tre donne che hanno portato avanti a Como una battaglia civile e sociale. L'approvazione della mozione trasversale che chiedeva un nuovo dormitorio notturno permanente a Como è figlia della proposta di ì Patrizia Maesani, Patrizia Lissi e Barbara Minghetti.

Ma c'è un'altra donna che ha avuto un ruolo fondamentale in questa vicenda politica. Una donna, Ada Mantovani, che non ha voluto nascondere, con la lealtà che ha sempre contraddistinto anche la sua vita politica, i proprio sentimenti. Non occorre aggiungere altre parole, bastano quelle di Ada Mantovani pubblicate in un post sul suo profilo Facebook. Eccole.

"Politicamente parlando sono stati mesi molto intensi per me. Il distacco dalla mia Lista è stato a tratti, emotivamente oltre che amministrativamente, difficile perchè dal giorno dopo mi sono sentita “sola” in aula: era venuto meno quello stimolante e fitto confronto che per anni aveva caratterizzato il mio rapporto con Alessandro, poi con Fulvio e Paolo. Devo dire, però, che ieri sera quando è stata approvata la mozione sull' individuazione di una nuova struttura da destinare a dormitorio, mi si è riaperto il cuore perchè nell'istante in cui ho potuto esprimere il mio voto, ho sentito la mia coscienza, i valori in cui credo (anche se nella mia vita non ho mancato di errare!) e tutte le emozioni di questi mesi"

"Sulle tematiche sottese alla mozione nessuno ha in mano la verità ed è per questo che continuo a rispettare la posizione di tutti, ma ieri sera mi sono ancor più convinta che non avrei mai potuto esprimere un voto distante da me. E' la prima volta che ho votato emozionandomi perché nella mia espressione di voto c’erano dentro anche le mie più intime emozioni di questo periodo. Con questa mozione è stato tracciato un percorso, importante, ora bisogna percorrerlo con i necessari equilibri. Ringrazio tutti i sostenitori della mozione e in primis le preziosissime presentatrici".