La proposta a Como: "Abbondino d'oro a Clooney"

Conferire l'Abbondino d'Oro a George Clooney: è la proposta del capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio Comunale a Como Matteo Ferretti, che ha presentato la candidatura dell'attore hollywoodiano lunedì 24 giugno 2019 nel corso in apertura di seduta.

Già cittadino onorario di Laglio da anni, adesso Clooney potrebbe ricevere la massima onorificenza cittadina.

Del resto è innegabile la pubblicità che la presenza dell'attore ha portato in questi anni al lago di Como: basti guardare a quanto accaduto nei giorni scorsi con la visita dell'ex presidente americano Barack Obama a Villa Oleandra che ha fatto volare il Lario sulle pagine della stampa internazionale.

Proprio questa la motivazione che ha spinto Ferretti a proporre la candidatura di Clooney per l'Abbondino d'Oro, vista la grande spinta al turismo data dal binomio tra il lago e l'attore americano.