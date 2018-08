Piscina da Casate, una buona stagione: 20mila ingressi da giugno

La stagione balneare del centro sportivo di Casate si è rivelata proficua anche quest'anno. Basta pensare che da giugno sono state 20mila le persone che hanno deciso di trascorrere qualche ora o l'intera giornata alle piscine. Il dato, rilevato dall'inizio di giugno, è in linea con quello degli anni passati. La stagione estiva del centro sportivo di Casate gestito da Csu terminerà con domenica 2 settembre. Fino a domenica (inclusa) pertanto tutte le vasche sono disponibili, anche quella coperta. Per quanto riguarda i servizi offerti nella struttura, si ricordano bar, spiaggia di sabbia, giochi per i bambini, spazio picnic, nursery, spazi ombreggiati da piante ad alto fusto, campi da beach volley, wi-fi, parcheggi.

I prezzi

Ingresso intero (dai 13 ai 64 anni compiuti) EUR 6.00

Ingresso ridotto (dai 3 fino ai 12 anni e over 65) EUR 3.20

Ingresso EASY SUMMER (dal lunedì al venerdì, non festivi, dalle ore 16.30 alle ore 18.30) EUR 4.00