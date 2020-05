Trasforma il tuo giardino e goditi al massimo la stagione all’aperto

Le giornate, sempre più soleggiate e miti, si stanno poco a poco allungando: l’estate d’altronde si avvicina e inizia il periodo dell’anno migliore per passare il proprio tempo libero all’aria aperta, godendosi così al meglio la bellezza delle giornate.

Quest’anno inoltre, dopo l’inedita situazione in cui si siamo trovati a vivere per quasi due mesi – quando le norme di distanziamento sociale della quarantena, necessarie a contenere l’epidemia di Cvod-19, ci hanno costretto a rimanere chiusi nei nostri appartamenti – il richiamo dell’aria aperta è ancora più forte.

Ecco perché oggi avere uno spazio esterno diventa vitale: pensiamo infatti al piacere di leggere un bel libro accarezzati dal sole, di fare giardinaggio o giocare con i propri bambini su un prato verde.

Ma per poter sfruttare al massimo il proprio spazio outdoor e dedicarsi ai propri svaghi nel comfort più totale, è necessario integrare il più possibile queste aree con la propria casa, rendendole veri e propri spazi abitabili.

Come fare? Si può andare sul sicuro rivolgendosi a realtà con una forte esperienza nel campo della progettazione degli esterni, capaci di accompagnare per mano il cliente per tutte le fasi, dal sopralluogo preliminare alla realizzazione del progetto.

Per esempio Essediesse – di proprietà dalla famiglia Scudiero e rivenditore Master Corradi – è presente dal 1976 nel settore outdoor living e si propone ai clienti come partner unico per lo studio delle singole esigenze e per la progettazione delle migliori soluzioni tecniche presenti sul mercato.

Questa esperienza quarantennale nel settore, oltre alle attività di consulenza e progettazione diretta, permettono a Essediesse di realizzare progetti “chiavi in mano” per qualsiasi copertura da esterno desiderata dal cliente: tende da sole, pergole, gazebo, coperture bioclimatiche, chiusure invernali, vele ombreggianti ecc...

Quello di Essediesse è insomma un servizio a 360° che include un primo sopralluogo per la definizione del progetto, la realizzazione dello stesso e la manutenzione, assicurando sempre comfort, stile ed efficienza.

Il vero punto di forza di Essediesse sta infatti nell’abilità di sviluppare progetti sartoriali capaci di aderire perfettamente alle necessità dei clienti, tenendo conto delle peculiarità e delle caratteristiche degli spazi esterni per valorizzarli al massimo.