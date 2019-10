Suv ibrido: una rivoluzione in atto

Le ragioni che orientano la scelta dell’utenza all’acquisto di una determinata automobile sono risapute: comodità, prestazioni all’altezza, buona esperienza di guida, design, consumi contenuti e accessibilità economica.

Nella realtà dei fatti, però, non è poi così facile trovare un modello capace di accontentarci su tutti i punti sopra elencati.

Ma per chi non si scoraggia di fronte alle prime difficoltà e con costanza continua la propria ricerca, trovare una soluzione non è impossibile. Un esempio? Semplice: la nuova Honda CR-V Hybrid. Una scelta rivoluzionaria quella della casa giapponese, che decide di scommettere sull’ibrido proprio con il fiore all’occhiello del suo parco automobili: basti pensare che si tratta del suo modello più venduto in assoluto e addirittura del SUV più venduto al mondo.

Questa scelta tuttavia non ci deve sorprendere: da sempre Honda scommette con coraggio sull’introduzione di tecnologie innovative. Il primo ibrido della casa arrivò sul mercato infatti ben 22 anni fa. In un mondo in continuo cambiamento, d’altronde, il sapersi rinnovare non è solo auspicabile, ma un vero e proprio passo obbligato per stare al passo con i tempi e rimanere competitivi sul mercato.

Tornando alla Honda CR-V Hybrid: la partenza utilizza al 100% la trazione elettrica e il motore termico entra in funzione soltanto una volta raggiunti i 100/110 km/h; una novità per le auto ibride, considerando che solitamente il cambio tra propulsione puramente elettrica e termico-elettrica avviene intorno ai 50 km/h.

Questa transizione tra modalità elettrica e ibrida è impercettibile: l’attivazione del motore termico durante la modalità ibrida, infatti, non va in trazione sulle ruote, ma alimenta a sua volta l’unità elettrica.

La possibilità di scegliere tra diverse modalità di guida - EV, ECO e Sport -, inoltre, mette l’autista nella privilegiata condizione di poter scegliere, a seconda delle proprie esigenze, un passo prestante e sportivo o più moderato e attento ai consumi.

Il design interno, accattivante e moderno è arricchito dalla presenza degli apparatai tecnologici che, grazie al sistema Honda Sensing, restituiscono all’autista un sistema avanguardistico di sicurezza attiva e assistenza alla guida.

Le dimensioni, infine, sono identiche a quelle del modello dotato di motore termico: la lunghezza complessiva dell’automobile è di 4,60 m, con un passo largo 2,66 m.

A tutto questo bisogna sommare ovviamente i vantaggi dell’ibrido, che garantisce consumi contenuti – 20 km circa al litro – e emissioni ridotte, tema particolarmente attuale considerate le sempre più frequenti limitazioni alla circolazione dei mezzi più datati e inquinanti imposte da sindaci e prefetti.



Tutto troppo bello per essere vero? Vieni a provare in prima persona. Il 20 ottobre Nippo Motors – concessionaria ufficiale Honda delle province di Como e Varese attiva sul territorio dal 1989 - apre le porte delle sue tre sedi a Varese, Grandate e Olgiate Olona.

Non solo: oltre ai 2.000€ di incentivi forniti dalla ragione Lombardia, Nippo Motors darà ulteriori 4.500€ di incentivi sull’acquisto dell’auto.

Un'occasione imperdibile, insomma, considerando anche che chi acquista una macchina ibrida paga il bollo auto al 50% in Lombardia. Non fartela scappare: Nippo Motors ti aspetta.