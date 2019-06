Scopri come portare un pezzetto d’estate

L’estate è ormai alle porte, con la sua carica di energia e buonumore, portando con sé il desiderio di godersi a pieno gli spazi esterni della propria casa: dal leggere un libro, o ascoltare musica immersi nel verde, agli eventi più sociali come grigliate, feste o, più semplicemente, serate all’aperto, chiacchierando amabilmente con i propri amicim e sorseggiando qualcosa di fresco.

Negli ultimi anni si è riscoperto un grande amore per l’outdoor, tanto da considerarlo (a ragione!) un ulteriore ambiente della casa. In effetti, se non lo si banalizza, studiando in maniera sapiente gli spazi, un terrazzo può trasformarsi in un’estensione della cucina o in una splendida zona relax.

Non solo! Un furbo arredamento per esterno può aiutare ad organizzare lo spazio per il verde, ottimizzandolo: la giusta struttura ci aiuta a creare un orto portatile, verticale o un giardino pensile.

Infine, uno spazio esterno ben organizzato aiuta a mantenere più a lungo la mentalità positiva che si sviluppa con l’estate: ci si dedica maggiormente a sé stessi, si limita lo stress, si passa più tempo all’aria aperta, si riduce l’utilizzo di smartphone, tablet e pc.

Certo, per realizzare l’ambiente perfetto per le proprie esigenze, è necessario avvalersi dell’aiuto di chi se ne occupa da anni ed è in grado di realizzare un progetto “su misura”.

Essediesse, è punto di riferimento e rivenditore Master dell’azienda Corradi. Con una comprovata esperienza decennale Essediesse fornisce consulenza personalizzata e un accurato e completo servizio per tutte le necessità dell’outdoor, dalla progettazione alla posa in opera.

Realizzazioni ‘’chiavi in mano’’ di qualsiasi copertura da esterno assicurandone efficienza, stile e confort. Si impegna a scoprire i reali bisogni del cliente con l’analisi attenta, la verifica in loco della fattibilità di un’idea e la ricerca della soluzione tecnica ideale per garantire il miglior (e personalizzato) risultato possibile.

È sufficiente fornire alcune foto del terrazzo, o del giardino, per restare sorpresi di come Essediesse potrebbe trasformare, attraverso un progetto in 3D, il primo in un vero salottino e il secondo in una zona relax per tutte le stagioni.

