Orme, Luoghi, Tracce, Ricordi, Emozioni: ciò che si lascia e ciò che rimane

Da tempo, ormai, viviamo nell’era dei servizi, con una serie di conseguenze per le realtà attive in questo settore: in primis la necessità di dover migliorare costantemente la propria offerta, innovandosi continuamente e allargando il ventaglio delle proprie proposte così, da rispondere in modo sempre più esaustivo ai bisogni di un’utenza attenta ed esigente.

Le realtà innovative e ambiziose devono infatti saper guardare oltre il presente e anticipare con coraggio il futuro, facendosi così trovare pronte all’inevitabile cambiamento dei tempi, dei costumi e dei bisogni delle persone.

Chi senza dubbio ha guardato avanti è la ditta Casa Funeraria OLTRE di Rampinini, azienda di onoranze funebri con più di 100 anni di storia, che nel 2018 ha aperto a Cadorago (CO): Orme, Luoghi, Tracce, Ricordi, Emozioni di ciò che si lascia e ciò che rimane.

La casa funeraria, di oltre 1000 metri quadrati e aperta 24 ore su 24, è un ambiente al tempo stesso caldo, confortevole e funzionale, pensato per mettere a proprio agio coloro che vorranno rendere omaggio al proprio caro dal decesso fino al momento della cerimonia funebre.

Ciascuna stanza, riservata e accessibile tramite apposito badge, si compone di una sala che ospita la salma e di un salotto dotato di bevande calde e di una scrivania con un libro per le firme e un dispositivo di musica in filodiffusione così da potersi raccogliere nella massima intimità per un l’ultimo saluto.

Inoltre la struttura è dotata anche di spazi comuni, come diverse sale di accoglienza e una cappella o sala del commiato dove vengono celebrate sia funzioni religiose che civili.

Al primo piano, invece, è possibile trovare un’ampia area ricreativa per i bambini, attrezzata di libri e giochi, e una zona di ristoro per le famiglie arredata sobriamente con tavolini e dotata di ogni comfort. Oltre a essere uno spazio per l’intrattenimento dei più piccoli, l’area viene utilizzata anche per incontri con professionisti specializzati su temi come l’elaborazione del lutto, la morte spiegata ai bambini e altre tematiche inerenti.

L’attenzione alla tutela ambientale infine garantisce sulla portata innovativa del servizio di Onoranze Funebri Rampinini: interamente costruita con le più avanzate tecniche della bioedilizia, Casa Funeraria OLTRE di Rampinini è dotata di pannelli solari e fotovoltaici, auto-sostenendosi in questo modo nella produzione di energia elettrica per l’attivazione degli impianti di riscaldamento, rinfrescamento, ventilazione ed aspirazione, abbattendo i costi dei consumi nel pieno rispetto della natura e gestendo il tutto con un avanzato e comodo sistema di controllo mediante la domotica.

Un luogo raccolto, intimo, moderno e funzionale, insomma, incentrato sulla persona, sui suoi bisogni e sull’intimità dell’ultimo saluto.

Gallery