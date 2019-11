Dall'Ibrido all'Elettrico, fino al Noleggio a Lungo Termine senza rinunciare all'assistenza

I bisogni in grado di orientare la scelta verso una specifica automobile sono al giorno d’oggi numerosi e di natura diversa: oltre ai parametri tradizionali come le prestazioni, la piacevolezza dell’esperienza di guida e il prezzo, sono subentrati nuovi elementi come l’attenzione alla modalità di carburazione, la necessità di ridurre i consumi o aumentare lo standard di sicurezza e l’ipotesi di un noleggio a lungo termine.

Prendiamo per esempio le auto elettriche, ibride e plug-in: se fino a non molto tempo fa la loro quota di mercato era risibile, da qualche anno vive una crescita costante. Le auto appartenenti a queste categorie, d’altronde, se da un lato hanno raggiunto prestazioni di tutto rispetto, dall’altro permettono di contenere i costi del carburante e ben si accordano con le sempre più diffuse regolamentazioni comunali mirate alla riduzione delle emissioni.

Anche la sicurezza è sempre di più un fattore in grado di orientare la nostra scelta: chiunque abbia provato in prima persona sistemi di assistenza alla guida avanzati come il Cruise control adattivo, il sistema di mantenimento della corsia o la frenata assistita, sa benissimo come sia praticamente impossibile rinunciarvi e tornare al passato.

I cambiamenti delle nostre abitudini, inoltre, determinano modelli nuovi e alternativi per la fruizione delle automobili: parliamo del noleggio a lungo termine, soluzione perfetta per chi, usando l’auto in modo continuativo ma temporaneo, ha necessità di ricalibrare la spesa sulla base dell’uso reale del veicolo, sgravandosi al tempo stesso dai costi fissi impliciti nell’acquisto.

Le esigenze tuttavia sono così tante che spesso è difficile trovare un unico interlocutore in grado di soddisfarle tutte. Difficile, ma non impossibile.

Basti pensare a Car Care Como Srl, erede della storica Carrozzeria M.P. di proprietà del Sig. Pedalino Mario e oggi rinnovata e ampliata per offrire più servizi alla clientela garantendo elevati standard di professionalità.

Nata dal sogno di costruire una realtà imprenditoriale innovativa nel settore automotive in grado di soddisfare al 100% le esigenze degli automobilisti comaschi, Car Care Como Srl – rivenditore multimarca di nuovo e usato con promozioni ufficiali per ogni singolo costruttore – mette infatti a disposizione dell’utenza una vasta gamma di auto che sfruttano tecnologie Hybrid e elettriche, in linea con la filosofia aziendale di investire nel futuro.

Sempre in questa direzione guarda la scelta di formare un personale competente e preparato in ogni situazione lavorativa: dalla capacità di orientare l’automobilista verso la scelta più adatta alle sue necessità fino a conoscenze tecniche avanzate come la calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida avanzati che si rende necessaria in seguito alla sostituzione del parabrezza oppure in seguito ad urti con conseguente danneggiamento di radar e telecamere.

Car Care Como srl, inoltre, risponde presente anche a tutti coloro che sono interessanti ad un noleggio a lungo termine: chi decide di optare per questa soluzione può usufruire di tutti i servizi gratuiti inclusi nella modalità ZEROPENSIERI, risparmiando fino al 20% rispetto all'acquisto.

Ma c'è di più! Car Como srl è infatti sia carrozzeria autorizzata Alfa Romeo e Fiat, sia Suzuki Point per Como.

Insomma, un'offerta a 360° focalizzata sull'utente e sulle sue esigenze specifiche, cosi da accontentarlo nella scelta migliore e restituirgli un'esperienza di guida in linea con le sue aspettative: non ti resta che passare dallo showroom in Via Don Minzoni, 16 a Como per valutare personalmente!

