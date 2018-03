Pappagallo parlante scappa, ma i vigili del fuoco lo "riacchiappano"

Insolito intervento per i vigili del fuoco. Un esemplare addestrato di pappagallo parlante è fuggito da un'abitazione di via Martiri della Libertà a Lurago d'Erba. Il proprietario ha allertato immediatamente i pompieri che nel giro di qualche ora, dopo aver ripetutamente cercato invano di avvicinarlo, sono riusciti a recuperarlo in via Fermi grazie anche allo stesso padrone. Il pappagallo in questione è un esemplare addestrato utilizzato anche per lezioni speciali nelle scuole. Per saperne di più è possibile visitare la pagina Facebook "Parrots for friends" (foto Daniel Malinverno).