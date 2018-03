L'ora "illegale" del Comune di Como

Per il Comune di Como l'ora legale è già arrivata, anche se per così dire "a metà". Venerdì 16 marzo 2018 l'orologio di Palazzo Cernezzi in via Vittorio Emanuele era già avanti di più di mezz'ora: la foto è stata scattata poco prima delle 12.10, ma già l'orologio segnava le 12.45. Non è la prima volta che gli orologi cittadini sono fermi o indicano orari clamorosamente sballati. In questo caso una trentina di minuti di scarto.

Eppure per l'ora legale manca ancora più di una settimana: a Palazzo Cernezzi di portano avanti?