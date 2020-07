Numerosi cambiamenti all'Esperia Lomazzo Calcio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di QuiComo

Quest’anno il mercato continua a regalare grandi soddisfazioni all’Esperia Lomazzo Calcio. Dopo infatti le grandi novità già confermate del Direttore Sportivo Stefano D’Ulivo e dei giocatori Mirko Drago, Diego Drago e Martin Wereko, la dirigenza della squadra con grande orgoglio annuncia anche l’arrivo di altri nuovi giocatori, importanti cambiamenti per la formazione della nuova squadra per il campionato 2020/2021. Iniziamo dall’arrivo del bomber Ivan Caso, arrivato dal Luisago Portichetto dove negli ultimi due anni il conteggio dei suoi gol è andato sempre in doppia cifra. Novità anche in difesa con Alberto Ronzoni (ex Lazzate, Cabiate, Rovellasca) il cui arrivo è stato così commentato dal Direttore Sportivo Stefano D’Ulivo: "Grande soddisfazione per aver raggiunto l'accordo con Ronzoni, ragazzo serio e ottimo difensore, ci darà una grande mano”. Alberto andrà a giocare al fianco di Luca Fornasiero, altra nuova importante novità della difesa. Infine, ma non ultimo, c’è l’arrivo di Mattia Tettamanti (ex Portichetto e Mariano), classe 98, giovane centrocampista di qualità e quantità. La nuova formazione dell’Esperia Lomazzo Calcio ha ormai preso forma, e che forma! Non vediamo l’ora di vedere la nuova squadra in campo.

