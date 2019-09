Maggiolini sul lago di Como

Domenica 8 settembre, a partire dalle 12.30, Piazza XI Febbraio, a Tremezzina, in frazione Lenno, ospiterà il raduno dei maggiolini organizzato dalla Concessionaria L'Auto. Un momento di festa per gli appassionati della divertente Vokswagen che ha fatto la storia del brand tedesco. Una quarantina di maggiolini partirà da Lipomo, sede del Gruppo che organizza l'evento in occasione degli 80 anni di storia, si dirigerà verso il lago intorno alle 11.30, per arrivare a Lenno alle 12.30.

Per tutta la giornata, potranno essere ammirati gli storici maggiolini.

In caso di maltempo, l'evento sarà spostato a domenica 15 settembre, con lo stesso programma.ù