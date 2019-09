Como: "Andate a lavorare in bici!"

"Nel silenzio più totale dell'amministrazione comasca - si legge nel comunicato di Fiab Como Biciamo - ha luogo, con migliaia di appuntamenti, la Settimana Europea della Mobilità".

Bike to Work, è in piazza per offrire un caffè con brioche a tutti quelli che si recano al lavoro o a scuola in bicicletta. Venerdì 20 settembre, in via Pretorio 7 (a fianco del Duomo di Como) alla Sartoria Ciclistica, sotto i portici dalle ore 8 sino alle ore 10, Fiab Como Biciamo aspetta ciclisti e cittadini sensibili ai temi della mobilità intelligente.

Lo scorso luglio era arrivata in città una nuova eco-protesta. I giovani comaschi aderenti al movimento internazionale Friday for future - lanciato dalla ragazzina svedese Greta Thunberg - avevano organizzato una biciclettata per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma sopratuttto l'amministrazione comunale di Como, riguardo all'urgenza di realizzare entro il 2020 la super pista ciclopedonale della Dorsale dei Pellegrini. La realizzazione della pista ciclopedonale a Como ha incontrato un forte rallentamento dovuto alla resistenza di alcuni commercianti che si sono opposti all'eliminazione di una quarantina di posti auto.