Migliori supporti smartphone per auto

I supporti per smartphone sono diventati degli accessori ormai quasi indispensabili nella nostra auto. Gadget molto comodi che permettono di posizionare il cellulare sul cruscotto e tenerlo in vista mentre si guida.

Grazie ad essi è possibile utilizzare senza difficoltà lo smartphone come navigatore o effettuare chiamate in vivavoce.

Sul mercato è oggi possibile trovare tantissimi modelli di vario genere, supporti da fissare al parabrezza o soluzioni da agganciare alle alette delle bocchette di ventilazione del cruscotto. Troviamo, inoltre, modelli dotati di aggancio magnetico allo smartphone o tramite un robusto sistema a pinza.

Aukey

Iniziamo la nostra rassegna con il modello di Aukey; un supporto auto di tipo magnetico e compatibile con tutti i modelli di smartphone. Un accessorio dotato di quattro magneti, compatto e leggero, da agganciare alle alette delle bocchette di ventilazione del cruscotto. Ricordiamo, infine, le piastre metalliche rotonde e rettangolari che possono essere inserite facilmente tra la custodia ed il telefono o attaccate direttamente al retro dello smartphone.

Scopri di più su Amazon a 7 euro

Izuku

Izuku propone, invece, un supporto a pinza dotato di braccio telescopico con estensione da 53 a 95 mm. Supporto con rivestimento in silicone, dotato anche di giunto a sfera che consente facilmente di orientare lo smartphone in verticale o in orizzontale. Prodotto di facile installazione, da agganciare alle bocchette del cruscotto.

Scopri di più su Amazon a 9 euro

Mpow

Proseguiamo la nostra rassegna con il supporto di Mpow dotato di ventosa per il fissaggio sul cruscotto o sul parabrezza. Accessorio dotato di braccio telescopico estensibile da 118mm a 168mm, regolabile in altezza, con la possibilità anche di ruotare lo smartphone a 360 gradi. Concludiamo ricordando il sistema di aggancio a pinza allo smartphone con sistema di sgancio rapido.

Scopri di più su Amazon a 11 euro

Cocoda

Concludiamo la nostra rassegna dei migliori supporti per smartphone da auto con il modello di Cocoda. Un accessorio dal design curato da montare sopra al cruscotto tramite strisce adesive. Un prodotto dall’ingombro ridottoquando non in uso, che consente sei diverse inclinazioni dello smartphone e compatibile con cellulari fino a 6,5 pollici.

Scopri di più su Amazon a 11 euro