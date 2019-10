Partito il 38° Rally Trofeo Aci Como: le strade chiuse e gli orari

La prima delle due giornate di gara del 38° Rally Trofeo Aci Como è iniziata venerdì 25 ottobre 2019 con il sole: teatro di svolgimento dello Shakedown è stato il tratto di quasi 1500 metri da Como via XXVII Maggio in salita verso San Fermo della Battaglia.

I concorrenti hanno effettuato dunque la partenza da piazza Cavour a Como alle ore 14.31, quindi hanno affrontato le prove n.1 “Driver” Sormano-Piani del Tivano (km.7,50, ore 15.25) poi la n.2 “Yokohama” Bellagio-Pian Rancio-Madonna del Ghisallo (km. 11,25, ore 16.21), con rientro a Como previsto intorno alle ore 18. Al Pian del Tivano la SP 44 (dal bivio via Monte san Primo Muro di Sormano al bivio via Comandante Garavaglia) e alcune strade comunali di Sormano e Zelbio resteranno chiuse al traffico fino alle ore 20 circa, e comunque non oltre il passaggio della Vettura Scopa dopo l’ultimo concorrente. Anche a Bellagio la SP 41 resterà chiusa al traffico fino alle ore 19.40 circa.

Domani, sabato 26 ottobre, al via le prove a Grandola ed Uniti e Alpe Grande. Ecco gli orari di chiusura delle strade.

A Grandola ed Uniti verrà chiusa al traffico la SP 8 da via Roma, parcheggio del Municipio di Grandola, fino a via per Naggio civ. 415/406, dalle ore 8 alle ore 12.45 e dalle ore 13 alle ore 17.30.

A Corrido verrà chiusa al traffico la SP 11 e la SP 10 dal bivio via Val Rezzo / via Nuova fino al bivio via San Nazzaro / via Panoramica civ. 64/66, dalle ore 8.20 alle ore 13.20 e dalle ore 13.35 alle ore 17.50.

In Centro Valle Intelvi, in località Alpe Grande, verrà chiusa al traffico la SP 15D1, la SP 15 e via Fratelli Terragni, dalle ore 9.40 alle ore 14.30 e dalle ore 14.45 alle

ore 19.10.