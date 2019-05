Casco Moto: guida all’acquisto

Quando si acquista un nuovo casco per moto è importante considerare vari fattori, non solo estetici. Numerosi sono infatti gli elementi da prendere in considerazione, dalla taglia ai materiali di costruzione, senza trascurare l’imbottitura interna e la ventilazione.

Quale casco scegliere: integrale, modulare o jet

Il primo passo in fase di acquisto è la scelta del modello di casco. Come noto sul mercato è possibile trovare tre diverse tipologie: integrale, modulare o jet.

Partiamo dai modelli integrali che offrono, ovviamente, una maggiore protezione anche dal vento e dagli insetti e sono ideali per percorsi extraurbani, quando si raggiungono elevate velocità. Ricordiamo, inoltre, i caschi da cross una particolare categoria dotata di mentoniera a cui va aggiunta una mascherina per la protezione di viso e occhi.

Il casco Jet, è invece la variante aperta sul volto, è ideale per moto e scooter durante gli spostamenti quotidiani in città e in estate.

Infine il casco modulare, una soluzione integrale, ma in grado di aprirsi trasformandosi in un modello di tipo Jet. La mentoniera e la visiera possono essere infatti alzate fin sopra il capo, ad esempio nelle giornate particolarmente calde o nei percorsi cittadini.

Occupiamoci ora della visiera che varia in base al tipo di casco scelto. Nei modelli integrali sono ad esempio disponibili visiere accessorie in differenti colorazioni. Nei Jet è possibile scegliere, invece, tra la visiera lunga o quella con taglio ad occhiale.

Casco: taglie e misure di calotta

In fase di acquisto di un casco per moto è, inoltre, importante prestare attenzione alla taglia del casco. Scendendo nel dettaglio quando si prova un casco, questo deve stringere non eccessivamente sugli zigomi e non deve muoversi quando giriamo la testa. Inoltre deve comprimere leggermente il capo senza dare però una sensazione di pressione in particolare su tempie, fronte e nuca.

Ricordiamo, inoltre, che i caschi possono essere prodotti anche in diverse misure della calotta. Ci riferiamo alla parte esterna del casco, che può essere disponibile in varie dimensioni con le varianti più piccole che risultano ovviamente più compatte e meno voluminose.

Materiali Caschi: carbonio, fibra di vetro, policarbonato

Un altro fattore nella scelta del casco è il materiale di costruzione; in generale i caschi possono essere realizzati in carbonio, in fibra di vetro, o in policarbonato/termoplastica. Materiali che garantiscono sempre un’elevata protezione, ma che consentono ad esempio una riduzione di peso e quindi un maggior comfort nei costosi modelli in carbonio. In alternativa è possibile scegliere la fibra di vetro abbastanza leggera; per i viaggi brevi o se si ha un budget non molto elevato può andare bene anche un casco in policarbonato.

Casco Moto: tipo di chiusura, imbottitura e sistema di aerazione

La chiusura micrometrica, a sgancio rapido, è il sistema più diffuso e più facile da utilizzare. In alternativa ricordiamo la chiusura a doppia D, detta anche chiusura a doppio anello, che di solito si utilizza in pista.

Infine occupiamoci dell'imbottitura interna che può essere, a seconda dei modelli, anche removibile (del tutto o solo in parte) e quindi più semplice da pulire.

Un ultimo elemento da valutare è l’efficienza del sistema di aerazione del casco, importante soprattutto nei modelli integrali. Sistema di ventilazione dell’aria che consente di ridurre il processo di sudorazione e diminuire la possibilità che la visiera si appanni durante la guida.

