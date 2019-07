Auto elettriche regine del supermercato: posti riservati e colonnine per la ricarica

Si stanno diffondendo anche a Como e provincia i posti auto e i servizi dedicati alle auto elettriche. Sempre più supermercati si stanno dotando di posti riservati alla sosta e alla ricarica dei veicoli elettrici. Il Bennet di Montano Lucino, per esempio, ha dedicato ben quattro posti alle auto elettriche molto vicini all'ingresso del centro commerciale. Ogni posto auto è dotato di colonnina per la ricarica della vettura. Stessa cosa è stata fatta presso i Bennet di Tavernola e di Cantù.

Si tratta di un occhio di riguardo che sempre più supermercati stanno avendo nei confronti dei propri clienti muniti di veicoli elettrici. Stessa cosa, infatti, è già stata realizzata da tempo in alcuni punti vendita Gran Mercato (per esempio in quello di via D'Annunzio a Como). Del resto in un territorio turistico come quello di Como e dintorni servizi e dotazioni di questo genere rappresentano non un plus bensì un'esigenza visto quanto si stanno diffondendo in Europa - e quindi tra i cittadini stranieri che vengono in vacanza sul lago - le auto elettriche.