Raffiche di vento a Como e provincia: gli interventi dei vigili del fuoco

Raffiche di vento fino a 50 chilometri orari un po' in tutta la provincia di Como. I vigili del fuoco sono stati allertati per effettuare numerosi interventi a causa del forte vento che ha soffiato a partire dal tardo pomeriggio del 21 ottobre 2018. I pompieri per quanto riguarda il capoluogo sono intervenuti in via Pio XI tra Como e Maslianico e in via Recchi. Numerosi intetrventi anche in altre zone della provincia come nella zona boschiva sopra Torno, in via Bellini a Mariano Comense e in via Pian del Tivano a Sormano. (forto archivio QuiComo).