Vento forte sulla provincia di Como: allerta di Regione Lombardia

Nuova allerta meteo della protezione civile di Regione Lombardia per il vento forte previsto in provincia di Como per la giornata di lunedì 10 dicembre 2018: già dalle prime ore della mattina le raffiche stanno spazzando varie zone del territorio.

L'allerta diramata è di colore giallo, una criticità ordinaria di livello due su quattro: le zone interessate sono il Lario e le Prealpi Occidentali e quelle del nodo idraulico di Milano che comprende anche diversi comuni comaschi.

Le previsioni

Il centro meteo lombardo prevede per lunedì cielo generalmente poco nuvoloso con solo qualche nube a tratti in transito. Sulle Alpi cielo molto nuvoloso, con deboli nevicate intermittenti nel corso della giornata sui settori più settentrionali al confine con la Svizzera.

In pianura venti moderati da nord-ovest, localmente forti sulla pianura centrale in mattinata. In quota venti forti da nord-nordovest.

Le temperature minime sono in aumento (2/5°C), massime stazionarie o in lieve aumento (13/16°C).

Martedì 11 dicembre previsto cielo sereno ovunque, salvo annuvolamenti sulle Alpi di confine ove saranno possibili deboli nevicate tra notte e mattino. Temperature in calo sia nei valori minimi che massimi. In pianura venti deboli o moderati da ovest-nordovest, in quota venti moderati settentrionali.

Mercoledì 12 dicembre cielo sereno ovunque in mattinata, dal pomeriggio transito di nuvolosità alta da ovest sui settori di pianura, ma senza precipitazioni. Temperature minime in calo (-2/+1°C), massime in calo (7/9°C). In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti moderati da nord-ovest.