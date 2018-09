Maltempo su Como e provincia, forti temporali in arrivo: allerta meteo della Regione

Nuova allerta meteo della protezione civile di Regione Lombardia per i temporali forti previsti nelle prossime ore: avviso di criticità ordinaria (codice giallo) anche per la provincia di Como.

Dopo la pioggia della serata di giovedì 6 settembre, per oggi, venerdì 7 settembre, il bollettino diffuso dalla Regione prevede l’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica sulla Lombardia tra le ore 12 e le ore 22 (con evoluzione nei dettagli meno predicibile, maggiormente insistente sui settori centro-orientali). Possibili forti raffiche di vento in concomitanza con i temporali e possibilità di grandine.

L'allerta è in vigore fino alla mezzanotte di sabato 8 settembre per la zona omogenea del Lario e delle Prealpi occidentali e per il nodo idraulico di Milano (monitorati speciali i fiumi Seveso e Lambro) di cui fanno parte anche alcune zone della provincia di Como.

Solo pochi giorni fa il maltempo aveva causato la caduta di un albero sul cinema Astra di Como.