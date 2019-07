Meteo a Como, caldo e afa ma temporali forti in arrivo: allerta della protezione civile

Allerta meteo per temporali in arrivo su Como e provincia: nonostante il caldo e l'afa che continuano ad attanagliere il Lario in queste ore con temperature anche superiori ai 30 gradi, torna l'incubo maltempo e conseguenti danni.

La protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo di codice giallo, livello di pericolo due su quattro, per l'area del Lario e delle Prealpi occidentali e per il nodo idraulico di Milano, dalle 12 di lunedì 1° luglio 2019 fino a nuovo aggiornamento. La fase operativa minima è di attenzione.

Le previsioni

Dal pomeriggio di lunedì saranno possibili locali rovesci temporaleschi nel pomeriggio su Valtellina, Valchiavenna, Valcamonica e settori sud-occidentali della regione; nel tardo pomeriggio e in serata aumenterà la probabilità di temporali forti, in particolare sui settori alpini, prealpini e sulla pianura occidentale. Nella notte tra lunedì e martedì saranno possibili residui temporali, localmente anche di forte intensità, sulle zone alpine, prealpine e pedemontane; nel pomeriggio di martedì riattivazione dei fenomeni temporaleschi nelle stesse aree (che saranno possibili, anche se meno probabili, sulle restanti zone della regione).

Temporali che, come specificano gli esperti di meteocomo, localmente potranno essere intensi e accompagnati da grandinate.