Maltempo su Como e provincia: allerta meteo arancione della protezione civile per temporali

Allerta meteo su Como e provincia sabato 22 giugno 2019: il Lario si è svegliato sotto la pioggia e la protezione civile regionale ha emanato un avviso di criticità moderata, codice arancione, livello di pericolo tre su quattro, valido per tutta la giornata. Il Pirellone ha emanato anche un'allerta in codice giallo, quindi di criticità ordinaria, per rischio idrogeologico e vento forte sul Lario e le Prealpi Occidentali.

Codice giallo per rischio idraulico, dunque esondazione dei corsi d'acqua, nella zona del nodo idraulico di Milano di cui fanno parte anche molti comuni comaschi.

Un'allerta meteo di codice giallo era già in vigore dalla giornata di venerdì ed è poi stata "alzata" nel corso delle ore per il peggiorare, previsto, delle condizioni meteo.

In allerta i vigili del fuoco, anche se al momento non si segnalano interventi legati al maltempo.

Allerta meteo, il bollettino della Regione

"Flusso in quota da sudovest, associato ad un’onda depressionaria in avvicinamento dall’Atlantico e in successivo spostamento verso est, il cui asse transiterà sulla nostra regione nella giornata di sabato 22 giugno. Tra la serata venerdì e la mattina di sabato precipitazioni tendenti a diffuse su Alpi, Prealpi e alta pianura occidentale, con asse di propagazione sudovest-nordest, in intensificazione e particolarmente insistenti su Nordovest. Da metà mattina fenomeni in spostamento verso i settori sudorientali: dapprima Appennino, quindi fascia centro-orientale di pianura e di Prealpi. Durante queste fasi potranno formarsi linee temporalesche, con associate piogge o rovesci localmente intensi. Dalla serata fenomeni in attenuazione ed esaurimento a partire dai settori alpini.

Si segnalano rinforzi di vento dai quadranti settentrionali sui settori occidentali tra la serata di venerdì e la mattina di sabato, in particolare su fascia prealpina e alpina tra i 700 e i 1500 metri circa, con velocità medie orarie mediamente tra i 15 e 35 km/h. Domenica possibili deboli precipitazioni residue fino al primo mattino, quindi assenti. In giornata non escluse deboli occasionali a ridosso dei rilievi centro-orientali.