Violento temporale colpisce Como all'alba: alberi caduti e tombini "esplosi"

Un violento temporale con forti raffiche di vento ha sopreso Como all'alba causando non pochi disagi. I principali problemi si sono registrati sulle strade che a causa della grande intensità di acqua caduta in breve tempo si sono allagate. I tombini, infatti, sono "saltatati" in più punti non riuscendo a contenere la portata d'acqua. Un esempio è la situazione che si è venuta a creare in via Bellinzona, all'incrocio con via Cardina.

In via Scalabrini a Como, invece, i pompieri sono dovuti intervenire per un albero caduto che, comunque, non ha causato feriti.

