Allerta meteo, scuole chiuse a Valbrona per il maltempo

Scuole chiuse nel comune di Valbrona lunedì 29 ottobre 2018 a causa del maltempo e dell'allerta meteo in codice rosso diramata dalla Regione Lombardia per queste ore.

Con un'ordinanza il sindaco Luigi Vener ha disposto la chiusura della scuola primaria e dell'infanzia, "Preso atto delle condizioni meteo avverse che interessano in queste ore anche il territorio regionale", come si legge nel documento pubblicato sul sito dell'ente. Un'allerta che, ricorda il sindaco, riguarda anche la zona omogenea IM-05 in cui ricade anche il territorio di Valbrona, con livello di criticità elevata per rischio idrogeologico e moderata per rischio idraulico e vento forte.