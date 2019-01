Scuole chiuse per neve a Como e provincia il 1 febbraio 2019

"Su disposizione del Prefetto di Como domani, venerdì 1° febbraio, causa previsioni meteorologiche particolarmente avverse, tutti gli istituti e le scuole della provincia di Como saranno chiusi". E' quanto comparso sul sito istituzionale dell'Istituto Paolo Carcano di Como (il cosiddetto setificio). In realtà manca una comunicazione ufficiale da parte della Prefetura di Como anche se a conclusione di un vertice convocato appositamente sulla questione richio neve si è ventilata concretamente l'opportunità di chiudere le scuole.

In via non ufficiale si è appreso anche dal Comune di Como della reale possibilità che venga disposta la chiusura delle scuole per la giornata di venerdì 1 febbraio 2019.