Schignano, alberi caduti sui cavi Enel per il maltempo

Ancora danni per il maltempo in provincia di Como. Giovedì 1° novembre 2018 a Schignano, in Val d'Intelvi, a causa della pioggia e del vento delle scorse ore alcuni alberi sono caduti abbattendosi sui cavi Enel. E' successo in una zona a poca distanza da alcune case. Sul posto i vigili del fuoco che hanno valutato la situazione ed escluso pericoli.

Situazione analoga a quanto accaduto a Dizzasco solo qualche giorno prima.

Video: albero caduto in strada a Tavernola per il maltempo

Vigili del fuoco impegnati nella giornata di giovedì ancora in una dozzina di interventi tutti legati a piante cadute o pericolanti. Non soltanto a Schignano ma anche a Cerano, Asso, Alzate Brianza, Lipomo ed Eupilio.



Per le prossime ore gli esperti di meteocomo prevedono tempo prevalentemente nuvoloso con qualche debole precipitazione sparsa. Dunque nulla a che vedere con quanto accaduto lunedì 29 ottobre quando era stata diramata da Regione Lombardia l'allerta in codice rosso.