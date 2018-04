Meteo, weekend con sole e caldo: "Apollo" porta temperature estive su Como e provincia

Temperature tipicamente estive, sole e caldo: si preannuncia un finesettimana decisamente gradevole per Como e provincia. Da venerdì 20 aprile 2018 e per tutto il weekend gli esperti di meteocomo prevedono cielo sereno, sole e caldo su tutto il Lario. Merito dell'anticiclone Apollo che ha già invaso le regioni dell'Italia settentrionale e si sta muovendo verso quelle centrali.

Cos'è l'anticiclone Apollo

Si tratta di una struttura di alta pressione che ha origine dall'entroterra africano e che ritorna sull'Italia da nord e dal cuore del continente europeo. Il nome assegnatogli dai meteorologi nasce, come è facile intuire, dalla mitologia, riportando con il pensiero al Dio del Sole.

Le previsioni dal 20 al 22 aprile 2018 su Como e provincia

Per tutto il finesettimana, come detto, gli esperti prevedono cielo sereno, venti deboli o assenti e caldo.

Le temperature minime oscilleranno tra i 9 e i 15 gradi e le massime tra i 24 e i 27 gradi, dunque valori tipicamente estivi.

Le previsioni dal 23 al 26 aprile 2018

Il tempo dovrebbe mantenersi stabile anche per la prossima settimana, anche se aumenteranno le nuvole. Il cielo, dunque, non sarà più così terso e le velature potranno essere anche estese, ma i meteorologi non prevedono pioggia. Dovrebbe dunque essere salvo anche il 25 aprile.

Le temperature si manterranno calde, con minime tra i 10 e i 15 gradi e massime tra i 21 e i 26 gradi.

Insomma, il tempo ideale per godersi i tanti eventi in programma per il weekend a Como e provincia: il dettaglio completo in questo articolo.