Meteo, a Pasqua e Pasquetta splenderà il sole su Como e provincia: le previsioni

Ultime piogge sul Comasco, ma Pasqua e Pasquetta sul fronte meteo sono salve. Splenderà il sole domenica 1 e lunedì 2 aprile su Como e provincia, così almeno assicurano le previsioni degli esperti di meteocomo.

Eppure non si direbbe, visto il cielo grigio e le nuvole che in queste ore caratterizzano tutto il territorio: in molte zone intorno a mezzogiorno di sabato 31 marzo si è abbattuta un'improvvisa grandinata.

La situazione però è destinata a migliorare: già nella serata di sabato sono previste schiarite e un esaurimento delle precipitazioni.

Le previsioni per Pasqua e Pasquetta 2018

I due giorni di festa saranno salvi: domenica e lunedì le previsioni di meteocomo parlano infatti di cielo limpido e soleggiato, con temperature massime fino a 16 gradi e minime che non scenderanno sotto i 2 gradi. Salve dunque le scampagnate e le tradizionali gite fuori porta. Grazie anche alle previsioni favorevoli per i due giorni di festa, albergatori e operatori del settore si aspettano il pienone di turisti.

Le previsioni da martedì 3 a sabato 7 aprile

Pasqua e Pasquetta, però, sembrano destinate a essere solo una parentesi: già da martedì infatti è previsto il ritorno delle nuvole e della pioggia, soprattutto in serata. Brutto e piovoso mercoledì.

Tra giovedì e sabato dovremmo assistere a un nuovo miglioramento, ma con una certa instabilità: in cielo si alterneranno sole e nuvole. Stabili, invece, le temperature.